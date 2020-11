Sconcerti: “Campionato falsato? Marotta sfiora l’argomento. No, il calcio…”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato del campionato di Serie A in tempi di emergenza Coronavirus a seguito delle parole di Beppe Marotta

CAMPIONATO – Queste le parole di Mario Sconcerti su “Calciomercato.com” a seguito delle parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’area sport dell’Inter. «Quando Marotta parla di campionato falsato sfiora soltanto l’argomento. Non è falsato, è un campionato dove siamo tutti costretti a fingere perché quello vero non può esserci. Il Napoli non va a Torino ed è convinto di avere ragione, nella Lazio si allenano giocatori positivi, dovunque facciamo finta che esista una bolla che tiene protetti i giocatori che invece cadono come foglie, come tutti noi. Mancini fa anche di più, prova a fingere di poter innovare il suo mestiere anche sotto virus e si inventa tre partite della Nazionale nelle soste».

SERIE A – Sconcerti ha proseguito. «No, non è falsato, è solo un calcio che non c’è mai stato. Uno normale non eravamo in grado di produrlo. Questo non è tempo di sottigliezze, è tempo di sopravvivenza, di qualunque cosa. Continuate a litigare su tutto e presto qualcuno verrà e spegnerà la luce, come già sta accadendo al resto d’Italia. Il calcio oggi è un privilegio, prendiamocelo e teniamo le bocche chiuse. O i falsati siamo noi».

