Sconcerti: “Campionato falsato, ha ragione Marotta! Io colpito da una cosa”

Condividi questo articolo

Intervenuto sul “Corriere.it”, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato anche delle dichiarazioni di Beppe Marotta sul “campionato falsato” dopo il caos rinvii

CAMPIONATO FALSATO – Queste le parole del giornalista Mario Sconcerti sul caos in Serie A dopo il rinvio di parte dell’ultima giornata di campionato, tra cui Juventus-Inter: “La decisione di fermare o non fermare il calcio non dovrebbe essere della Lega, ma del governo e soprattutto dei medici che ne sono consulenti. In tempi di epidemia un evento sportivo è un affare di salute pubblica. Che titoli ha la Lega per prendersi la responsabilità di mettere 300 mila persone a domenica nello stesso posto una di fianco all’altra? Marotta, Gattuso, Fonseca e molti altri parlano adesso di campionato falsato per questo aprire e chiudersi di stadi. Hanno ragione, è un campionato falsato“.

CORONAVIRUS – Quindi Sconcerti sul Coronavirus: “Benvenuti nella realtà. Cosa c’è di non falsato nella nostra vita da dieci giorni a questa parte? Si chiudono perfino le chiese. Siamo seri. Mi ha colpito molto che in tutta la discussione nessuno, dico nessuno, abbia pensato che tra venerdì e sabato, quando cioè la decisione è maturata, i contagi erano passati da 821 a 1.128, 300 in più del giorno precedente. E che i decessi erano stati 8, i più alti dall’inizio dell’epidemia“.

Fonte: Mario Sconcerti – Corriere.it