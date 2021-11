Sconcerti: «Calo dell’Inter evidente dopo i cambi. Motivi non ne ho visti»

A Sconcerti non sono andati giù i cambi di Inzaghi sul 3-1, che hanno portato l’Inter a soffrire nel finale contro il Napoli. Il giornalista, in collegamento durante la trasmissione Pressing Serie A su Italia 1, vede un errore da parte del tecnico.

GESTIONE RIVEDIBILE – Nonostante la vittoria Mario Sconcerti punta il dito contro Simone Inzaghi. Il giornalista trova un errore da parte dell’allenatore dell’Inter contro il Napoli: «Motivi tecnici non ne ho visti per la sostituzione. Il calo dell’Inter, togliendo due titolari come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, è stato evidente. Se poi sia stata sfortuna non lo so, ma credo che abbia sopravvalutato il punteggio: stavamo 3-1».