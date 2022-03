Sconcerti: «Calcio in debito? No, alcune squadre! Anche l’Inter»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di alcuni temi legati alle finanze delle società calcistiche, sottolineando i debiti di alcuni club. Tra cui l’Inter.

GRANDE DEBITO – Mario Sconcerti ha parlato in questi termini del momento economico vissuto dal mondo del calcio: «Il grande debito del calcio è quello di alcune squadre. Viene chiamato ‘del calcio’ perché fa comodo, ma si tratta di una manciata di squadre. Inter, Juventus e Roma da sole hanno debiti per 1,6 miliardi di euro. Non è un caso che siano state proprio le big italiane a cercare di scappare in Superlega, finanziandosi assieme in un torneo dove vincere era molto meno importante e il cui vero scopo era economico».