Sconcerti: «Buona Inter, ma ha battuto solo lo Sheriff! Derby? Match a parte»

Inter e Milan, dopo gli impegni in Champions League, si rituffano in campionato e si apprestano a sfidarsi nel derby. Il noto giornalista Sconcerti, a TMW Radio, ha analizzato il momento delle due milanesi.

RISULTATI – Mario Sconcerti ha parlato di Inter e Milan in vista del derby di Milano: «I derby sono partite che vanno oltre tutto quello che c’è stato prima. Hai tre o quattro giorni per recuperare, un’infinità per i ritmi a cui stiamo andando. Credo che arriveranno normalmente, con la concentrazione di sempre. Ho visto una buona Inter e un Milan in difficoltà contro il Porto (vedi articolo), come all’andata, ma non posso giudicarlo dalla Champions League, sta andando troppo male rispetto al campionato. Non può essere soltanto una questione tecnica. Mi sembra che questo gap sia un problema soprattutto mentale, una disabitudine per tanti a giocare in Champions League. Finora i risultati sono stati veramente pochi, in generale non stiamo andando bene a parte la Juventus. La stessa Inter ha battuto solo lo Sheriff, nelle altre due una l’ha pareggiata e una l’ha persa. L’Inter ieri ha praticamente risolto la qualificazione, perché il girone è sostanzialmente facile, ha un avversario solo. Alla lunga lo Sheriff si è dimostrato quello che è, un avversario un po’ naïf».