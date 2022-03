Sconcerti: «Bologna-Inter? Finalmente le date! Eriksen, cautela»

La notizia del mercoledì è stata senza dubbio la decisione della Lega Serie A di inserire in calendario i cinque recuperi mancanti, fra cui Bologna-Inter (vedi articolo). Durante Maracanà su TMW Radio il giornalista Sconcerti ha fatto un breve commento, per poi soffermarsi di più su Eriksen.

DOPPIO RECUPERO – Mario Sconcerti si concede due battute sui recuperi di Serie A: «C’è una data finalmente non solo su Bologna-Inter, ma su tutte. Sono tutte partite importanti». Il giornalista poi valuta Christian Eriksen, due gol in altrettante partite nel suo ritorno in campo con la Danimarca: «Una gran bella storia, una storia che vale per tutti. Io francamente ogni volta che lo vedo mi fa stare molto in ansia, però oggi sono cose che si possono fare. L’impossibilità di avere l’idoneità sportiva in Italia? Sono problemi di cautela, di responsabilità: io mi fido di tutti quelli che fanno quel tipo di mestiere, nel senso che comunque è scienza. Però è abbastanza sorprendente per me. Noi siamo certamente più attenti, qui non si tratta nemmeno di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: credo che dopo l’intervento che ha avuto sia pienamente recuperato. Però nell’attività agonistica massima magari capita di prendere anche colpi, io sono convinto sia meglio un po’ di prudenza in questi casi. Lui ha questo defibrillatore interno, chi ce l’ha non può fare attività agonistica in Italia. Può correre, può nuotare, ma non fare attività agonistica: questa è una legge nazionale, uno scrupolo ulteriore, una cosa che non dipende dal calcio».