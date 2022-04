Sconcerti: «Bologna-Inter è decisiva! Il Milan ha il sentimento in più»

Sconcerti definisce Bologna-Inter di mercoledì come la gara decisiva per indirizzare la Serie A. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista mette a confronto i nerazzurri e il Milan.

SETTIMANA CHIAVE – Mario Sconcerti vede Bologna-Inter come la partita che definirà chi potrà vincere il titolo: «Chiaramente sì. Nel senso che sono alla pari, la partita di Bologna è veramente decisiva. Se vogliamo capire che cosa sta succedendo credo si debba partire da un lato tecnico, cioè l’Inter è più forte del Milan che però ha qualcosa in più che è il sentimento. Io vedo nel Milan un sentimento di squadra, da vecchia squadra, che non vedo più in giro. Non lo vedo nell’Inter: è una squadra di grossi professionisti, a cui manca questo tipo di sentimento. Per esempio non ho mai visto Giuseppe Marotta a scendere in campo ad abbracciare l’allenatore: l’entusiasmo del Milan dà l’idea di un sentimento diverso, ha la competitività di una squadra di amici».