Sconcerti: “Bastoni è un predestinato, ha tutto! Una qualità mi impressiona”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Bastoni ha impressionato ieri nella sfida tra Italia e Polonia. Mario Sconcerti – ospite ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – ha parlato del difensore dell’Inter e delle sue qualità. Di seguito le sue dichiarazioni

PREDESTINATO – Alessandro Bastoni ha ben figurato ieri nella sfida tra Italia e Polonia. Mario Sconcerti tesse le lodi del difensore dell’Inter: «Bastoni è un predestinato, è uno che ha tutto. Tra dieci anni lo ritroveremo ancora in Nazionale, è destinato ad arrivare alle 100 presenze. Bastoni è un gran giocatore. Se può diventare come Paolo Maldini e Alessandro Nesta? Rispetto a Maldini è un gradino sotto, rispetto a Nesta non ha praticamente lo stesso ruolo pero è un giocatore che sa far tutto se calcoliamo che è appena nato. Cosa mi impressiona di più? La tranquillità con cui ferma l’avversario e riparte. Bastoni ha i piedi buoni per impostare, non si limita mai al recupero del pallone. È un giocatore veramente moderno».