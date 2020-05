Sconcerti: “Barella straordinario, ricorda Tardelli. Tonali talento puro”

Sconcerti ha parlato alcuni dei talenti migliori in Italia a centrocampo. Il giornalista elogia particolarmente Barella, uno dei principali gioielli dell’Inter. Non mancano i complimenti per Tonali. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

I MIGLIORI PROSPETTI – Mario Sconcerti e i migliori centrocampisti di Serie A: «Tonali compie 20 anni. Potrebbe giocare titolare in una big ora? Può giocare dove vuole, può essere un ottimo aiuto per qualunque tipo di squadra. E’ un grande giocatore, giocherà meglio tra 3-4 anni ma già ora può giocare dove vuole. Meglio di Verratti? E’ un altro tipo di giocare. Tonali è un talento puro, può giocare ovunque a centrocampo – dice Sconcerti -. Verratti organizza anche il lavoro degli altri. Si assomigliano fisicamente, ma Tonali è più completo. Castrovilli? E’ un grosso giocatore, ma è diverso e una spanna al di sotto di Tonali, che mi sembra più completo. Barella e Castrovilli potrebbero essere gli eredi di Milinkovic? Barella è uno straordinario mediano, una mezzala a tutto campo, ricorda Tardelli. Insieme i due possono fare un grande centrocampo ma Milinkovic è un altro giocatore, non lo sostituiscono».