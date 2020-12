Sconcerti: “Barella e Lukaku nella mia top undici! Eriksen, che delusione!”

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha fatto il punto sul rendimento delle squadre di Serie A stilando una sua personale top-11, ai microfoni di “TMW Radio”. Pollice su per Nicolò Barella, Christian Eriksen delusione totale

BILANCIO – La pausa natalizia è il momento ideale per tirare le somme di un campionato di Serie A che sta regalando emozioni. L’ha fatto il noto giornalista Mario Sconcerti, ai microfoni di “TMW Radio”: «Tra i top di queste prime 14 giornate metterei Ciro Immobile, la cui continuità di rendimento è impressionante. Poi Sinisa Mihajlovic, perché è stato un anno lungo e particolare per lui. E poi Gian Piero Gasperini, largamente il migliore. Come flop di sicuro Christian Eriksen. La sorpresa invece Nzola dello Spezia che se giocasse in una big parlerebbero tutti di lui. La mia top-11? Sceglierei un 4-4-2. Metterei Szczęsny in porta, poi Acerbi e Koulibaly centrali, Hernandez e Cuadrado terzini, Mkhitaryan e Insigne sulle fasce, Barella e Pellegrini mezzali, Lukaku e Cristiano Ronaldo come punte. Come allenatore Pioli, unico imbattuto ormai da 26 giornate».