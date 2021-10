Sconcerti: «Barella anarchico! Marchisio era più punto di riferimento»

Barella e il confronto con Marchisio. Il noto giornalista Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha cercato di analizzare le differenze tra il centrocampista dell’Inter e l’ex calciatore bianconero, ora opinionista.

PARAGONE TRA CENTROCAMPISTI – A Mario Sconcerti è stato chiesto di confrontare il centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicolò Barella con Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus. Questa la sua risposta in merito: «Sono due giocatori diversi. Marchisio è più un riferimento, è sempre stato un riferimento sul campo. Barella è più anarchico, per cui è anche più creativo. Però Marchisio era un grande punto di riferimento. Onestamente non lo so».