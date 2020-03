Sconcerti attacca: “Dove sono Conte e Cristiano Ronaldo? Sui calendari…”

Sconcerti critica la gestione del Coronavirus da parte delle stelle del calcio italiano. In particolare, il giornalista nomina Antonio Conte e Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue dichiarazioni a “Calciomercato.com”

NIENTE CALCIO – Mario Sconcerti sulle polemiche sui calendari: «Vorrei essere molto chiaro. Non concepisco tutte queste discussioni sul calendario. In realtà non c’è un calendario più chiaro di questo. Si torna a giocare quando saremo guariti. Stop. Nessuno lo sa. Ma è così. Poi quando saremo tutti guariti allora la Lega Serie A e il Ministro dello Sport si chiuderanno per una settimana in una stanza e solo allora faranno il calendario. C’è una sola verità: in questo momento non c’è calcio».

POLEMICA CORONAVIRUS – Mario Sconcerti attacca le stelle del nostro calcio: «In questo momento mi colpisce molto l’assenza delle grandi stelle del nostro calcio. Vorrei che i tifosi se ne ricordassero. Dov’è Conte? Dov’è Cristiano Ronaldo? Dove sono i nostri santini della domenica? Mi sarei aspettato che i grandi nomi del calcio italiano avessero partecipato di più a questo dibattito, raccontando la quotidianità ma anche le attese di un altro calcio. Mi sarei aspettato che i nostri grandi personaggi avessero buttato una mollica di pane. Invece niente. In gran parte si sono sfilati».