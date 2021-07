Sconcerti attacca: «Caso Salernitana scandalo! Fosse successo all’Inter…»

Oggi alle 20 si chiudono i termini, definiti l’altro giorno dalla FIGC, per risolvere la questione Salernitana (vedi articolo). I campani rischiano seriamente di non potersi iscrivere alla prossima Serie A e Mario Sconcerti, nel corso di “Maracanà” su “TMW Radio”, tira dentro anche l’Inter come esempio.

ULTIMO GIORNO – La FIGC ha bocciato il trust proposto da Claudio Lotito per la Salernitana. Il club campano ha tempo fino alle 20 di oggi per sistemare la questione, ma Mario Sconcerti ritiene sia una forzatura: «Le norme dicono non si possono avere due squadre professionistiche. Perché gli davano la deroga in Serie C e in Serie B, se le NOIF glielo impedivano? È scandaloso, perché chi l’ha costruito è la Federazione, che è stata parte in causa delle decisioni e vuole fare il giudice di decisioni che ha preso lei. Ma siamo matti? La Salernitana, diciamo la verità, non conta niente e non ha santi in Paradiso. Vorrei vedere se fosse successo all’Inter, per citare una squadra importante e in difficoltà che è tutta sotto ipoteca. È tutta ipotecata, allora non glielo chiedono come fa ad arrivare al 31 dicembre?»