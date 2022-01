Sconcerti: «Atalanta-Inter, pari nell’aria. Dybala? D’accordo con Marotta»

Mario Sconcerti ha parlato del pareggio tra Atalanta e Inter e della situazione relativa al futuro di Paulo Dybala: le sue dichiarazioni.

PAREGGIO – Queste le parole a TMW Radio da parte di Mario Sconcerti su Atalanta-Inter, finita sul punteggio di 0-0. «Atalanta-Inter è stato un pareggio che era nell’aria. È stata una bella partita da parte di due squadre che potevano dare di più e alla fine si sono controllate troppo. Con i suoi assenti l’Atalanta ha fatto una partita senza troppe pretese».

PUNTI – Sconcerti sulla Juventus. «La Juve dal 30 ottobre ha fatto gli stessi punti dell’Inter, ha ripreso molti punti alle squadre che gli stanno davanti per la Champions League. Può non convincere, ma vince e alla fine conta che sta recuperando punti sugli altri».

SCADENZA – Sconcerti su Paulo Dybala. «Su Dybala sono d’accordo con Marotta: quando c’è un giocatore come lui in scadenza non ci si può meravigliare di nulla».