Sconcerti: «Atalanta-Inter, braccino corto. Conseguenze sul campionato!»

Mario Sconcerti, in collegamento a Pressing Serie A su Italia 1, ritiene il pareggio per 0-0 tra Atalanta e Inter importante per le conseguenze sul campionato. Gara tra due squadre che si temevano.

CONSEGUENZE − Questa l’analisi di Mario Sconcerti dopo il pari di Atalanta-Inter: «Ho visto una bella partita, non bellissima. Partita col braccino corto tra due grandi squadre che si temevano abbastanza. Importanti però le conseguenze sul campionato con la Juventus tornata tra le prime quattro e il Milan che ha guadagnato. Campionato minimamente riaperto ma anche per il Napoli che nel giro di venti giorni ritroverà il suo organico al completo».