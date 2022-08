Sconcerti: «Asllani male col Villarreal. Inter, problemi superabili»

Mario Sconcerti ha analizzato il precampionato dell’Inter, focalizzandosi particolarmente sulla gara giocata contro il Villarreal. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha commentato la prestazione di Kristjan Asllani e i problemi difensivi della squadra.

PROBLEMI SUPERABILI – Mario Sconcerti ha commentato in questo modo la prestazione dell’Inter contro il Villarreal e, più in generale, il precampionato: «Nell’ultima partita mancava Brozovic e Asllani ha giocato male, perdendo 2-3 palloni che sono costati caro. Non credo sia un problema di difesa ora. Sotto l’aspetto della squadra è una garanzia, sono problemi superabili questi».