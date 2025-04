Scommesse illegali, Serie A nuovamente nella bufera. 12 indagati

Il fenomeno delle scommesse illegali torna nuovamente a scuotere il mondo del calcio, con particolare riferimento alla Serie A. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta.

LA NOTIZIA – Quella delle scommesse illegali è una piaga che tutti i tifosi della Serie A si auspicano di vedersi definitivamente alle spalle. La realtà potrebbe essere diversa, stando i nuovi fatti emersi in base alle indagini della Procura nell’ambito dei casi relativi a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli. Gli inquirenti, che hanno analizzato i telefoni dei due calciatori italiani, già squalificati per calcioscommesse, avrebbero infatti scoperto il coinvolgimento di altri 12 tra giocatori, ex giocatori di Serie A e altri sportivi nell’ambito dei fatti oggetto di indagine. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2023, con vari elementi che dovranno essere ricostruiti nei prossimi mesi.

Scommesse illegali, i nomi coinvolti nell’inchiesta della Procura

I CALCIATORI – Come riportato da Calcio e Finanza, nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla magistratura penale sono emersi i nomi di vari calciatori di spicco che potrebbero essere coinvolti nei fatti oggetto d’indagine. Di seguito i nomi indicati: Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Weston McKennie, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri, il difensore dominicano Adames Hector Junior Firpo del Leeds United e il tennista Matteo Gigante. Uno di questi militava nell’Inter al momento dei fatti, ossia Bellanova. L’auspicio è che si possa fare chiarezza nel più breve tempo possibile riguardo il caso, così da evitare ulteriori scossoni nel mondo del calcio italiano.