Scienza: «Lautaro Martinez? Senza progetto credibile, via altri big»

Lukaku è senza dubbio una perdita importante per l’attacco dell’Inter e starà a Lautaro Martinez e ai nuovi acquisti non farlo rimpiangere. Lo pensa il tecnico della Pro Vercelli Scienza, che teme un effetto domino nella rosa nerazzurra se la questione dell’argentino non venisse risolta subito.

DUE PUNTI FONDAMENTALI – Questa l’opinione di Giuseppe Scienza, intervenuto a “Sportitalia Mercato”, sull’attacco dell’Inter e sulla vicenda Lautaro Martinez: «Romelu Lukaku è un giocatore quasi insostituibile. Duvan Zapata, per l’abitudine al calcio italiano, potrebbe ricoprire quel ruolo. Ma è fondamentale mettere a posto la situazione di Lautaro Martinez. Altrimenti si rischia un effetto domino con altri big che non vedendo più un progetto credibile cercheranno di lasciare la squadra. L’acquisto di Edin Dzeko va bene per tamponare l’uscita di Lukaku, ma l’Inter deve assolutamente prendere un altro attaccante di grande spessore perché il vuoto lasciato dal belga è quasi incolmabile. Zapata sarebbe fantastico per l’Inter, ma la vedo dura con l’Atalanta. Fondamentali saranno la punta e la situazione di Lautaro Martinez».