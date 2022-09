Schwoch: «Lukaku attaccante da 25 gol ma non può più vivacchiare!»

Lukaku non sarà in Inter-Roma. L’attaccante belga non si è ripreso dal problema ai flessori rimediato contro la Lazio. Ma secondo Schwoch ha margine per rientrare nei piani alti della classifica marcatori

IN CONDIZIONE − L’ex attaccante Stefan Schwoch ritiene Lukaku ancora in corsa per la classifica marcatori: «Romelu Lukaku ha il tempo per rientrare in testa alla classifica capo cannonieri. Ha un solo gol fatto contro Marko Arnautovic che ne ha fatti sei, ma c’è il margine. Lukaku è un attaccante da 25 gol a stagione. Ma deve stare bene fisicamente, non può permettersi di vivacchiare. È arrivato in condizioni non buone, poi si è infortunato ma secondo me può ritornare ai suoi livelli». Le sue parole in collegamento a Radio Sportiva.