Schwoch: «Insigne andrà via dal Napoli. Offerta Inter importante»

Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne, attaccante azzurro accostato all’Inter.

FUTURO – Queste le parole a TMW Radio da parte di Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il club azzurro. «I rinnovi vanno rifatti sempre al rialzo. Insigne chiede 6 e il Napoli vuole dargliene addirittura di meno di quanto prende ora. Per me è una trattativa che non inizierà neanche. Per me è destinato ad andare via perché c’è l’offerta dell’Inter che è importante, ha un procuratore che ha rapporti con i nerazzurri. Ipotesi Lazio? Se lascia il Napoli è perché vuole andare a vincere qualcosa. Se è un giocatore top deve essere trattato da giocatore top».