Schweinsteiger rivela: «Con l’Inter mancava solo la firma. Che rimpianto!»

RIMPIANTO − Ai microfoni di Rai Sport, l’ex stella del calcio tedesco Bastian Schweinsteiger svela un retroscena sull’Inter: «A Milano era appena arrivato José Mourinho e al Bayern c’era Klinsmann che voleva a tutti i costi il bielorusso dello Stoccarda Hleb che giocava nel mio ruolo. Così io avrei potuto cercarmi un’altra squadra. Mourinho aveva fiutato l’affare, mancava solo la firma quando il Barcellona si è inserito e Hleb è finito in Spagna. A quel punto il Bayern non mi ha più lasciato partire e l’Inter ha preso Quaresma e il brasiliano Mancini. Per me, grande fan della Serie A, è il rimpianto più grande. In qualche modo ho provato a rifarmi: in Italia mi sono sposato e in Italia vengo per turismo ogni volta che posso».