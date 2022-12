Schuurs: «Torino? Chiesto consiglio a de Vrij! Con l’Inter punti persi»

Schuurs del Torino ha disputato una buona prima parte di stagione in Serie A, frenato solo da qualche infortunio. Il difensore olandese, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, ricorda la partita con l’Inter e rivela di aver parlato con de Vrij prima di firmare.

IL CONSIGLIO – Perr Schuurs fa sapere di essersi sentito con dei suoi connazionali prima di accettare il Torino: «Sì. Per esempio all’interista Stefan de Vrij e all’ex juventino Matthijs de Ligt. Mi dissero che sarebbe stata un’ottima scelta. Una palestra perfetta per compiere un salto di qualità. De Ligt, in particolare, mi esaltò anche la bellezza di Torino. E la vita, a Torino. Il calore dei tifosi granata, magnifici, l’ho invece scoperto da solo».

PUNTI PERSI – Schuurs fa un bilancio della prima parte di Serie Adel Torino: «So benissimo che l’Europa è un obiettivo durissimo da raggiungere. Ma la prima parte della stagione è stata molto buona per noi. Tranne per i troppi gol presi alla fine. Contro Inter, Sassuolo, Roma… e non solo… abbiamo perso cinque o sei punti negli ultimi minuti. Se oggi li avessimo… Comunque è vero, probabilmente vedremo un campionato molto diverso sotto tanti aspetti».

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto