Schuurs a San Siro per Inter-Milan: «Sono andato per la partita. Futuro…»

Perr Schuurs, difensore del Torino, ha parlato del suo futuro dopo essere stato pizzicato a San Siro per Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di Champions League.

FUTURO – Queste le parole, a margine di un evento organizzato nello store JD Sports all’esterno del centro commerciale Settimo Cielo di Settimo Torinese, da parte di Perr Schuurs, difensore del Torino, dopo essere stato pizzicato a San Siro per Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League. «Futuro? Non lo so, vedremo – ha riportato SportItalia.com –. Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus in questo momento è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi, ma pure per me».