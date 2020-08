Scholes: “Sanchez male al Manchester United. Uno di tanti errori”

Paul Scholes, ex centrocampista e leggenda del Manchester United, ha parlato dell’esperienza a Old Trafford di Alexis Sanchez. Esperienza finita oggi, quando è arrivato l’annuncio del suo ingaggio da parte dell’Inter (QUI il comunicato ufficiale).

ERRORE DA NON RIPETERE – Uno dei tanti errori di valutazione degli ultimi anni. Questo è stato Alexis Sanchez al Manchester United, secondo una leggenda del club: Paul Scholes. L’ex centrocampista inglese ha parlato in questi termini (non proprio morbidi…) del cileno, passato ufficialmente all’Inter: «Al Manchester United ha fatto davvero male. Dopo l’addio di Ferguson, ci sono stati quattro o cinque anni dove ci sono stati pessimi acquisti. Lui era solo parte di quelli. Quando era all’Arsenal sembrava davvero un gran giocatore, così come alla sua precedente esperienza al Barcellona. Per qualche strano motivo, però, a Manchester non è andata bene. Spero proprio che adesso con Ole (Solskjaer, ndr) non verrà fatto un altro errore stile Sanchez, come è spesso successo negli ultimi anni».

