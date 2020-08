Scholes: “Inter unica minaccia per Manchester United. Europa League…”

Condividi questo articolo

Paul Scholes, ex storico centrocampista del Manchester United, ha parlato a BTSport dell’Europa League. Secondo l’ex giocatore inglese, l’Inter è l’unica squadra che possa impensierire i Red Devils per la vittoria finale.

RIVALITÀ – Secondo Paul Scholes, sono solo due le squadre che possono competere per la vittoria finale dell’Europa League. Una, quel Manchester United di cui lui è stato a lungo una colonna portante e una leggenda. La seconda, invece, l’Inter. L’ex centrocampista inglese ha proprio definito i nerazzurri l’unica minaccia che separerebbe i Red Devils ad alzare il trofeo a fine competizione. Queste le sue parole sul tema: «L’Inter è l’unica squadra che può causare dei problemi al Manchester United. Non penso che il Wolverhampton abbia qualche chance, sono una buona squadra, con un buon allenatore e buoni giocatori. Lo United, però, potrebbe batterli nove volte su dieci. Sono bravi, ma non abbastanza per poter vincere questa competizione».

Fonte – BTSport