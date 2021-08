Schmidt (tecnico PSV): «Dumfries desiderava andare all’Inter»

Il tecnico del Psv Eindhoven Roger Schmidt ha voluto augurare il meglio a Dumfries. Il nuovo laterale dell’Inter, sostiene l’allenatore, aveva il desiderio di approdare nel club nerazzurro

DESIDERIO − Queste le parole di Schmidt su Dumfries: «Era suo desiderio andarci. L’Inter è un grande club che gioca in Champions League. Denzel ha significato molto per il PSV. Sono felice per lui e gli auguro il meglio».

Fonte: De Telegraaf