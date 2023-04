Schmidt: «Serve concretezza! Equilibrio con l’Inter, ma poi sconfitti»

Al termine della partita fra Chaves e Benfica, terminata con la sconfitta dei prossimi avversari europei dell’Inter, ha parlato Schmidt. Il tecnico parla di poca concretezza sotto porta

ASPETTI DA MIGLIORARE − Come l’Inter, anche il Benfica ha perso prima del ritorno in Champions League. Terzo KO di fila, questa volta col Chaves (vedi articolo). Il tecnico Roger Schmidt ha parlato in conferenza stampa nel post-partita: «Ogni partita è storia a sé. Abbiamo giocato in casa contro Porto e Inter, due grandi squadre, e sono state due partite equilibrate. Abbiamo perso perché gli avversari sono stati più concreti. Quello che ci manca è qualcosa che abbiamo dimostrato in quasi tutta la stagione: essere creativi nell’ultimo passaggio, trovare soluzioni e sfruttare le opportunità per segnare. Questo è ciò che dobbiamo migliorare».