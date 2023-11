Schmidt: «Sanzione Uefa non bella, già è successo contro l’Inter!»

Il tecnico del Benfica, Schmidt, ha parlato prima della partita contro il Famalicao in Coppa di Portogallo. La sua reazione sul divieto di trasferta in Champions League per i tifosi lusitani. Già successo con l’Inter.

NON BELLO − Roger Schmidt contrario alla sanzione della Uefa di impedire ai tifosi del Benfica di assistere alle partite in trasferta della propria squadra in Champions League: «Non è bello. Abbiamo già giocato una trasferta senza pubblico contro l’Inter. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Quello che hanno fatto non è andato bene, perché lo stadio deve essere un luogo sicuro per tutti. Si può sostenere sugli spalti, ma senza che ci sia pericolo per le altre persone. Tutti i nostri fan sono colpiti a causa di una minoranza che ha fatto questo. Non va bene e rende la partita più difficile a Salisburgo».