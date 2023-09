Schmidt: «Quarti di finale un grande successo per il Benfica»

Per il Benfica è un ritorno dolce in Champions League. Contro il Salisburgo i lusitani cercano i primi tre punti nel girone dell’Inter. Roger Schmidt parla così in conferenza stampa.

GIRONI – Schmidt parla del girone dove c’è anche l’Inter: «È una grande sfida giocare in una fase a gironi di Champions League perché affrontiamo squadre che hanno avuto successo la scorsa stagione. Hanno tutti molta qualità e la mia esperienza mi dice che dobbiamo essere concentrati su ogni partita. Siamo completamente concentrati sul Salisburgo e sui 90 o 100 minuti che dobbiamo giocare. Abbiamo solo sei partite per dimostrare che meritiamo di essere una delle due squadre qualificate per la fase a eliminazione diretta e non possiamo commettere errori. Dobbiamo essere pronti per ogni partita ed è quello che vogliamo fare. Abbiamo giocato la prima partita in casa e vogliamo vincere per essere in una buona situazione nel girone».

RIPETERSI – Il tecnico continua: «Negli ultimi due anni, il Benfica ha raggiunto i quarti di finale e questo è un grande successo. Ma questo non significa che, andando avanti, il nostro compito diventerà più facile. Per noi, è sempre una sfida arrivare alla fase a eliminazione diretta. Questo è il nostro primo obiettivo e poi cerchiamo di fare del nostro meglio per avanzare nella competizione».

fonte: slbenfica.pt