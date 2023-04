Schmidt: «Cresciuti molto, no pressione per il match con l’Inter»

L’allenatore del Benfica Roger Schmidt ha parlato dopo la sconfitta contro il Porto in conferenza stampa. Dal sito ufficiale del club sono queste le parole in vista della partita con l’Inter.

PRESSIONE – Roger Schmidt non teme l’Inter e i quarti di finale di Champions League. L’allenatore del Benfica ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Porto: «Non penso che i giocatori possano sentire pressione per le due partite ravvicinate contro Porto e Inter, ma parlerò con loro i prossimi giorni. Per me abbiamo visto già queste cose nella stagione, noi possiamo giocare in tali momenti ad alti livelli e abbiamo giocato molte partite perdendo solamente tre volte. Oggi non è stato uno dei migliori giorni, ma siamo cresciuti molto negli ultimi mesi vincendo, giocando queste partite e raggiungendo alti livelli. Noi dobbiamo crescere anche dalle sconfitte, dobbiamo accettarle e analizzarle».

Fonte: sito ufficiale Benfica