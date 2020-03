Schira: “Serie A, la proposta di molti club. In B situazione piÃ¹ intricata”

Schira: “Serie A, la proposta di molti club. In B situazione più intricata”

Il giornalista Nicolò Schira ha spiegato quella che sarebbe la proposta di vari club in Serie A per concludere il campionato

TWEET – Queste le parole del giornalista Nicolò Schira scritte due messsaggi su Twitter. “La proposta di molti club di Serie A prevede blocco delle retrocessioni + promozione dalla B delle prime due: torneo a 22 squadre con 4 retrocessioni per i prossimi 2 anni in modo da tornare al format da 20 nel 2022. Stessa cosa in B e Lega Pro che passerebbero a 24/25 e 66 club“.

SERIE B – Secondo Schira, i problemi maggiori riguarderebbero il campionato cadetto. “Situazione più intricata riguarderebbe la Serie B: oltre alle prime dei 3 gironi De Laurentiis spinge per far salire il Bari (quarta promozione che di solito spetta a chi vince Playoff) come migliore seconda. Le altre seconde non ci stanno, potrebbero esserci 6 promozioni dalla C“.