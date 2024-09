Schillaci migliora: la famiglia dà gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Totò Schillaci sta combattendo per riprendersi dopo il ricovero nel reparto di pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo. In una nota, la famiglia ha aggiornato sulle sue condizioni.

UN AGGIORNAMENTO – Totò Schillaci continua a lottare per superare lo stato in cui versa attualmente nel reparto di pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo. L’ex calciatore italiano vede migliorare le sue condizioni, rispetto al momento del ricovero, come riportato dalla sua famiglia in una nota pubblicata oggi: «Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile».

Schillaci e il messaggio da non dimenticare: un dovere per chi informa!

COMPORTAMENTO DA ATTUARE – Ora è importante che l’intero mondo degli appassionati così come quello del giornalismo, teoricamente più responsabilizzato, assicurino una condotta rispettosa della situazione vissuta dalla famiglia dell’ex calciatore italiano. L’Italia si stringe intorno alle persone vicine a Totò sperando in epilogo felice della sua realtà clinica. Como assicurato nella nota ripresa nel paragrafo precedente, un’equipe di assoluto spessore è pronta a occuparsi in maniera totale delle condizioni di salute dell’ex giocatore dell’Inter. Affidandosi alla loro esperienza, tutti gli addetti ai lavori e ai tifosi devono rispettarne il lavoro evitando commenti inopportuni.