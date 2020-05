Schillaci: “Lautaro Martinez? Mi piace, Ã¨ migliorato molto. Con Conte…”

Schillaci: “Lautaro Martinez? Mi piace, è migliorato molto. Con Conte…”

Salvatore Schillaci, ex attaccante tra le altre di Inter e Juventus, nel corso di una lunga intervista rilasciata al quotidiano L’Esportiu de Catalunya ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante nerazzurro nel mirino del Barcellona. Uno sguardo anche alle conseguenze dell’epidemia del COVID-19 sul mondo del calcio

ENTUSIASMO – Salvatore Schillaci parla di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter: «Lautaro? È migliorato molto in questa stagione. Con Conte ha riacquistato sia il suo sorriso che il suo entusiasmo ed è chiaro che non è un giocatore conformista. Ha questo spirito combattivo che mi piace, esce sul campo in cerca di vita. Conseguenze della pandemia sul calcio? Nei primi mesi probabilmente si. Stiamo parlando di uno sport in cui il contatto è essenziale e data la necessità di finire i campionati, non è escluso che i calciatori possano avere delle paure. È una situazione difficile per tutti, per la popolazione; per l’economia sarà un disastro e il calcio difficilmente farà eccezione».