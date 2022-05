Schiavone: «Milan, spero ‘inciampi’. Bello uno scudetto combattuto così»

L’Inter ha vinto contro l’Udinese ed è in corsa ancora per lo scudetto. I nerazzurri, vincendo tutte le partite, devono sperare anche nel passo falso del Milan. Su questo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, l’ex tennista Francesca Schiavone.

SPERANZA – L’Inter deve vincere tutte le partite e sperare in un ko del Milan. Intanto, dal Bulk di Milano, in merito a un evento di beneficenza, ha parlato a Sky Sport l’ex campionessa di tennis Francesca Schiavone, tifosa interista. «Non me ne vogliano i milanisti, spero che inciampiate quanto prima (ride, ndr). Però, al di là di chi vincerà, trovo affascinante che lo scudetto si giocherà fino alla fine con i tifosi che rimarrano davanti alla tv fino al termine della stagione».