Schiattarella: “Tra le big, Inter mi ha sorpreso di piÃ¹! Anche se…”

Schiattarella: “Tra le big, Inter mi ha sorpreso di più! Anche se…”

Schiattarella Benevento

Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, ha parlato a Radio Kiss Kiss tornando a parlare anche della partita contro l’Inter. Proprio i nerazzurri sono stati elogiati dal giocatore della squadra campana, memore del 2-5 di inizio campionato.

SORPRENDENTE – Pasquale Schiattarella non ha dimenticato il 2-5 rifilato dall’Inter al suo Benevento. In un’intervista a Radio Kiss Kiss, il centrocampista ha sottolineato la forza della squadra nerazzurra e di quanto ne sia rimasto impressionato: «Tra tutte le big affrontate quella che mi ha sorpreso di più è stata l’Inter, non ci ha dato scampo. Noi però non eravamo la squadra che siamo adesso. Abbiamo preso un paio di schiaffi ci siamo rimessi in carreggiata. In ogni caso penso che il Napoli sia la squadra con la qualità migliore».