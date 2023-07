Schelotto vicino al ritorno in Italia! L’ex Inter riparte dalla Serie D

Ezequiel Schelotto è pronto a tornare a giocare in Italia. Secondo quanto riportato da Serie D 24, lo vuole un club della Serie D italiana.

RITORNO IN ITALIA – In quanti si ricordano di Ezquiel Schelotto? Ex conoscenza della Serie A e in particolare dell’Inter, anche con un gol segnato in un derby. L’ex giocatore nerazzurro, attualmente in forza al Deportivo Moron, club militante nella seconda divisione argentina, è pronto a tornare a giocare in Italia. Il Barletta, squadra di Serie D, sta trattando il giocatore insieme al suo entourage. Serve l’accordo definitivo, ma le parti sono vicine.