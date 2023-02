Schelotto non si ferma e riparte dall’Argentina: il nuovo club dell’ex Inter!

Schelotto ripartirà dalla seconda divisione argentina. L’ex giocatore dell’Inter ha militato in nerazzurro per sei mesi nel 2013 facendosi ricordare per un gol nel Derby di Milano

NUOVA AVVENTURA − Ezequiel Schelotto riparte dalla Serie B argentina. L’ex Inter, Catania e Cesena tra le tante giocherà al Club Deportivo Morón. Dopo la parentesi all’Aldovisi, adesso una nuova avventura per l’esterno argentino. Ha firmato un contratto fino al termine del 2023. All’Inter è ricordato per un gol nel Derby di Milano, ovvero quello del 24 febbraio 2013 finito 1-1.