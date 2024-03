Schelotto: «Lautaro Martinez ripaga il biglietto. Madrid? Dai Inzaghi!»

Schelotto, ex giocatore dell’Inter, ha parlato del connazionale Lautaro Martinez. Poi il suo parere su Inzaghi e la partita con l’Atletico Madrid. Le sue parole a Sportitalia.com.

CAMPIONE − Le parole di Ezequiel Schelotto su Lautaro Martinez: «Ogni partita che gioca la gente è contenta: vanno allo stadio sapendo di vedere lui ed il biglietto è già ripagato. E’ un campione, ha ancora un’età giovane, ma se si mette in testa che vuole rimanere all’Inter, beh che dire? Sarà un giocatore ancora più storico, da qua a tanti anni si parlerà ancora tanto di lui. Spero di sì, quindi, dipenderà da lui. Ha già fatto tantissimo per l’Argentina, per l’Inter, mi auguro che continui su questa strada perché se lo merita».

CHAMPIONS LEAGUE − Schelotto sul ritorno contro l’Atletico Madrid: «Vediamo cosa succederà, sono partite toste, parliamo di squadre come l’Atletico Madrid e l’Inter: entrambe fortissime a livello europeo. Credo che dovremo aspettare la fine dei 90 minuti per parlare perché può succedere di tutto. Entrambe sono attrezzate per vincere la Champions League però io ho il cuore nerazzurro e spero che passi Inzaghi».