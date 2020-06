Schelotto: “Inter, parole Moratti dopo gol nel derby tra i ricordi piÃ¹ belli”

Schelotto: “Inter, parole Moratti dopo gol nel derby tra i ricordi più belli”

Intervistato ai microfoni di “Tuttosport”, Ezequiel Schelotto, terzino destro del Brighton, ha parlato dell’ipotesi Torino citando un ricordo legato alla sua esperienza all’Inter

RICORDO – Queste le parole di Ezequiel Schelotto, terzino del Brighton ed ex Inter accostato al Torino, sulla sua precedente esperienza in Serie A. «Ho giocato ovunque, da Nord a Sud, e di ogni piazza conservo qualcosa di speciale. Dalla doppia promozione con il Cesena al primo gol in Serie A in un Catania-Lazio, dall’incredibile salvezza ottenuta con l’Atalanta alle parole di Moratti dopo aver deciso il derby di Milano».

Fonte: Daniele Galosso – Tuttosport