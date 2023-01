Scaroni: «Stadio? Milan 3 progetti, pronti anche soli! Maignan? Una data»

Scaroni è intervenuto sulla questione stadio con Inter e Milan che attendono ancora che si sblocchi la situazione legata a San Siro. Il presidente rossonero, intervenuto a margine della presentazione di un libro, svela che il club sta lavorando in parallelo a tre progetti. Poi una battuta sul momento no della squadra di Pioli e una rivelazione su Maignan. Di seguito le sue parole, riportate da Calcio e Finanza

PIÙ OPZIONI – Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha un solo obiettivo in testa indipendentemente dall’Inter: «Stadio? Stiamo portando avanti tre progetti in parallelo. Uno è quello di Sesto San Giovanni e un altro non lo dico, è una carta coperta. Se non sarà San Siro il Milan è disposto ad andare da solo. Non molliamo il colpo, io vi assicuro che il Milan avrà il nuovo stadio. Il primo che si sblocca ci butteremo a pesce. Il Milan incassa 40 milioni per lo stadio. Come facciamo a livello internazionale a competere con entrate così basse? Perciò vogliamo assolutamente il nuovo stadio».

RITORNO – Scaroni parla anche del momento nero del Milan, reduce da due sconfitte con Inter e Lazio: «Bene non benissimo. Ricordatevi che siamo secondi. Stiamo giocando male, ma siamo lì in classica. Mi ricordo ancora Atalanta-Milan 5-0: quattro è meglio di cinque. Vincere lo scudetto ci piace, ma vogliamo avanzare nella Champions League. Maignan? Ho una buona notizia, torna per la Champions League».