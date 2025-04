Scaroni positivo su San Siro: «Più del 50% di possibilità! No alla ristrutturazione»

Scaroni durante l’evento ‘Il Foglio a San Siro’ direttamente dal palco ha parlato della creazione del nuovo impianto per Inter e Milan. Il presidente e Amministratore Delegato del club rossonero spiega il motivo del “no” alla ristrutturazione del vecchio impianto e si dice positivo per la creazione di quello nuovo.

INTENZIONE CHIARA – Nuovo San Siro, semaforo verde sempre più vicino? Paolo Scaroni si dice altamente positivo: «Mantengo sempre un certo tasso di preoccupazione perché so quanto sia difficile i Italia creare nuove opere. Però se mi chiedete che probabilità do ad arrivare alla fine di questo processo in modo positivo, dico ben più del 50%. Sala ha capito che restare a San Siro aveva senso? L’Amministrazione ha tante voci, c’è la maggioranza e l’opposizione. Mi metto nei suoi panni, non è mai facile coagulare un consenso attorno a un’opera così importante. Noi come l’Inter siamo decisi nel voler creare un nuovo impianto tanto che avremmo preso in considerazione l’idea di uscire da San Siro, questo è importante».

San Siro impossibile da ristrutturare, spiega Scaroni

NO ALLA RISTRUTTURAZIONE – Scaroni spiega perché non è possibile lavorare sul nuovo impianto con l’obiettivo di migliorarlo: «Io sono sempre stato contrario alla ristrutturazione del Meazza, qual è la ragione fondamentale? Lo considero una cosa pericolosissima. Non esiste esempio di due squadre che giocano in uno stadio e che lo ristrutturano in modo pesante continuando a giocare a calcio! Se avessimo avuto vicino a Milano uno stadio anche solo da 40mila spettatori in cui per un anno possiamo trascolare, la ristrutturazione avrebbe avuto senso. Non ristrutturiamo San Siro perché avere un cantiere aperto quando ogni tre giorni entrano dei tifosi allo stadio, non si può fare!».