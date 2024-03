Scaroni: «San Donato la priorità del Milan. San Siro un tentativo»

Il presidente del Milan torna a parlare di stadio, in particolare di San Siro e della possibilità di ristrutturazione in simbiosi con l’Inter. Paolo Scaroni è intervenuto su Dazn.

STADIO – Paolo Scaroni chiarisce varie situazioni: «Il futuro di Pioli è un tormentone solo mediatico. Pioli deve poter lavorare tranquillo e andrà tutto bene. Non c’è nulla di vero sul fondo arabo, lo lascio passare come un tormentone. Lo stadio? Vorrei lavorare un po’ di più. Noi come Milan continuiamo con il progetto San Donato, che è la nostra priorità in quanto abbiamo speso 40 milioni. Sala vuole fare un ultimo tentativo per ristrutturare San Siro. Noi abbiamo detto di sì, WeBuild fa un progetto per capire come rendere San Siro uno stadio moderno e adatto alle nostre esigenze. Come possiamo farlo continuando a giocare, Inter e Milan giocano nelle coppe. Prima di tirare un giudizio vedremo quello che ci darà WeBuild, che ci ha promesso un risultato entro giugno».