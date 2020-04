Scaroni: “Ripresa di Serie A, Milan favorevole. La decisione…”

Intervistato ai microfoni di “Ansa.it”, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della possibile ripresa della Serie A

CORONAVIRUS – Queste le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, sulla ripresa della Serie A in caso garanzie per quanto riguarda sicurezza e salute collettiva. «La ripresa della stagione calcistica viene decisa dagli sviluppi della pandemia e, in funzione di questo, dalle autorità. Il Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i presupposti di sicurezza e salute, siamo a favore della ripresa della stagione sportiva».