Scaroni: «Pioli? Come Inzaghi all’Inter! Serie A a 18 è ineluttabile»

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, conferma la posizione di Pioli citando Inzaghi dell’Inter. Poi si esprime sulla riduzione delle squadre in Serie A.

FUTURO PANCHINA − Paolo Scaroni contento del lavoro di Stefano Pioli al Milan: «Pioli? Siamo contentissimi di averlo. Come se uno andasse all’Inter e dice vuoi far fuori Inzaghi? Ma se sta vincendo tutte le partite. E’ una cosa assurda».

SERIE A A 18 SQUADRE − Il Milan, insieme all’Inter e alla Juventus, lavorano per la riduzione delle squadre in Serie A. Il pensiero di Scaroni: «Il tema è tutto intorno al numero di partite che giochiamo, dobbiamo limitare il numero di partite per salvaguardare la salute dei nostri giocatori. Inoltre, le partite internazionali stanno aumentando tra nazionali, la nuova Champions League e il nuovo Mondiale per club. Giochiamo troppe partite. E’ un percorso ineluttabile, ovvero è fatale che avvenga. E non dimentichiamoci che con la Serie A a 18 squadre l’Italia visse un qualcosa di eroico. Superleghina? Che cosa c’entra! Non ho capito l’osservazione».

SAN SIRO − Scaroni sul tema stadio: «Non ce l’abbiamo con San Siro. Se io potessi ristrutturare San Siro e Milan e Inter traslocare a 40-50 km da San Siro per un anno, ristrutturare San Siro mi piacerebbe molto. Come possiamo far giocare le due squadre a San Siro con 70-80 mila persone che entrano in un cantiere?! San Donato, procede bene».