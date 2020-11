Scaroni: “Nuovo stadio tassello fondamentale per Inter e Milan. I tempi…”

Condividi questo articolo

Paolo Scaroni

Paolo Scaroni, presidente del Milan, nel corso di un’intervista rilasciata a “Sky Sport” ha parlato a proposito del nuovo stadio che Inter e Milan puntano a costruire. Di seguito le sue dichiarazioni

FONDAMENTALE – Queste le parole di Paolo Scaroni: «Nuovo stadio? Io credo che il primo mattone lo metteremo nel corso del prossimo anno. Io sono impegnatissimo su questo fronte, per me è un tassello fondamentale per il successo del Milan, come dell’Inter e di tutte le squadre di calcio. Se non ci mettiamo anche noi ad avere degli stadi moderni come gli inglesi, i tedeschi e anche gli spagnoli, credo sia difficile che la Serie A possa riprendersi quel ruolo che aveva 15 anni fa e che ha visto deteriorarsi un po’ in questo periodo».

Fonte: calcioefinanza.com