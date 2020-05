Scaroni e il Milan non ci stanno: “Coppa Italia? Discutibile assegnarla così”

Condividi questo articolo

Scaroni, presidente del Milan, tuona contro la ripresa del calcio italiano con la Coppa Italia (vedi articolo). In un breve commento rilasciato all’ANSA ha voluto far sapere di essere contrario a debuttare con le semifinali di ritorno e la finale del torneo, anziché la Serie A.

VOCE CONTRARIA – Mentre molte persone accolgono la ripresa del calcio in Italia c’è chi fa l’opposto. È Paolo Scaroni, presidente del Milan: «Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo». I rossoneri devono giocare in casa della Juventus, dopo l’1-1 dell’andata.

Fonte: ANSA