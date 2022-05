Scaroni: «Inter più forte? Una leggerezza. Stadio, lezione dagli inglesi»

Paolo Scaroni si è espresso su Radio Anch’io sport a Radio Rai della lotta Scudetto e del duello con l’Inter. Poi una considerazione del presidente rossonero anche sul tema stadio

STADIO E SCUDETTO − Le parole di Scaroni sulla questione impianto e sul duello con l’Inter: «Problema stadio? La televisione gioca un ruolo fondamentale, voglio evitare di avere partite con 30 mila spettatori in uno grande stadio semi vuoto perché diventa meno attrattivo per chi guarda. Noi dobbiamo imparare dagli inglesi, loro sono cresciuti, noi siamo calati. Inter più forte? Elemento di leggerezza. Qui parliamo di squadre dove ci sono tante individualità ma non necessariamente le squadre con più campioni sono più squadre di quelle che hanno meno campioni. Noi li abbiamo sviluppati in casa alcuni di questi».