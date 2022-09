Scaroni: «Inter e Milan, serve stadio moderno. Memoria non da San Siro»

Scaroni ribadisce la volontà di Inter e Milan di costruire un nuovo stadio, anche a costo di abbandonare Milano oltre che di demolire l’impianto di San Siro. Ecco come si è espresso intervistato da Sport Mediaset.

A TUTTI I COSTI – Così come Alessandro Antonello (vedi articolo), anche Paolo Scaroni chiede una risposta immediata sul tema nuovo stadio. Queste le parole del presidente del Milan: «Abbiamo bisogno di avere uno stadio moderno, sia Milan sia Inter. Solo così possiamo competere in Europa. La Cattedrale resta in pole position, perché come ci piaceva tre anni fa ci piace adesso. Però ci riteniamo liberi di presentare un’altra soluzione architettonica, se questo fosse il caso. Andare via da Milano? Come l’amministrazione pubblica si è ritenuta di prendere tempi lunghi per decidere noi ci riteniamo liberi di fare le nostre scelte. La memoria di San Siro l’hanno fatta Milan e Inter, non San Siro».