Scaroni: «Impossibile e pericoloso ristrutturare San Siro. Motivo principale»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del nuovo stadio San Siro per Inter e club rossonero nel corso di una conferenza stampa.

SAN SIRO – Queste le parole da parte di Paolo Scaroni, presidente del Milan, stamani nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte sul nuovo stadio San Siro per Inter e club rossonero a Milano. «Tre anni fa abbiamo iniziato questo percorso a cui guardiamo con ottimismo – si legge su CalcioeFinanza.it –. Domani inizierà il dibattito pubblico che vediamo positivamente. Ascolteremo quello che uscirà, è vero che è un processo che ci ha fatto perdere un altro anno, ma se riusciremo a uscirne nel modo giusto sarà un anno guadagnato».

MANCATA RISTRUTTURAZIONE – Quindi Scaroni sulla mancata ristrutturazione di San Siro. «Mi limito al motivo principale: come facciamo a giocare 60 partite più altri eventi con un mega cantiere in cui ogni sei giorni entrano 60 mila persone? Vi assicuro che questa cosa è impossibile e molto pericolosa. Tutte le ristrutturazioni sono avvenute dove c’era un solo club e dove c’era uno stadio vicino in cui traslocare per un certo periodo. Per noi è un’ipotesi impraticabile: o facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un’altra parte».