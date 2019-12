Scaroni: “Il Milan sviluppa il progetto stadio con l’Inter. Un dibattito”

Scaroni, presidente del Milan, è stato intervistato da BBC Sport. Nella sua analisi sulla questione stadio ha ribadito come i rossoneri e l’Inter vogliano costruire un nuovo impianto, ancora una volta condiviso, e quale sia il problema.

IMPIANTO DA RINNOVARE – Il Milan anche oggi ha avuto un incontro, assieme all’Inter, per la questione stadio (vedi articolo). Paolo Scaroni aggiorna sulla vicenda del Meazza: «Per me è un fattore chiave, per il nostro successo, riportare il Milan a essere una squadra fra le migliori al mondo. Per questo è essenziale avere uno stadio nuovo. Vogliamo incrementare i ricavi dallo stadio, che al momento per ogni anno sono di trentaquattro milioni di euro. Per esempio l’Arsenal è a cento milioni di euro, noi non abbiamo posti corporate. Stiamo pensando di costruire lo stadio nella stessa posizione, ma ovviamente non tutto è stato ancora definito. Stiamo sviluppando il progetto assieme all’Inter, con cui già condividiamo San Siro, e vogliamo restare assieme anche nel nuovo stadio. Il dibattito è su che cosa bisogna mantenere dello stadio attuale, quali memorie».